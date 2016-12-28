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Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (24)
Форвард Юрий Коломоец покинул "Ворсклу"
Нападающий Юрий Коломоец разорвал свои отношения с "Ворсклой" и рассматривает новые варианты продолжения карьеры из Польши, Беларуси и Казахстана, сообщает Sport Arena.
Форвард находится в статусе свободного агента. Отмечается, что ясность с будущим Коломойца должна наступить в первых числах 2017 года.
Форвард находится в статусе свободного агента. Отмечается, что ясность с будущим Коломойца должна наступить в первых числах 2017 года.
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