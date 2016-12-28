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Марсело Ромеро назначен новым главным тренером испанской "Малаги"

После отставки главного тренера "Малаги" Хуанде Рамоса управление командой принял Марсело Ромеро, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сообщается, что футболисты "Малаги" уже провели первую тренировку под руководством 40-летнего специалиста.

Марсело Ромеро, будучи футболистом, играл за "Малагу" с 2001 по 2007 год.

"Газета.ру"
Теги: Малага
Сегодня, 21:02
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