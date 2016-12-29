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Рафаэль Кариока может продолжить карьеру в Китае
Полузащитник бразильского "Атлетико Минейро" Рафаэль Кариока, который с 2009 по 2015 год выступал за московский "Спартак", получил предложение от одного из китайских футбольных клубов.
Предположительно, стоимость трансфера составит около €8 млн, сообщает Goal.com.
В сезоне-2016/17 27-летний бразилец выступил в 28 играх "Атлетико", в которых дважды забил и отдал две результативные передачи. Команда экс-спартаковца дошла до финала Кубка Бразилии – 2016.
"Газета.ру"
Предположительно, стоимость трансфера составит около €8 млн, сообщает Goal.com.
В сезоне-2016/17 27-летний бразилец выступил в 28 играх "Атлетико", в которых дважды забил и отдал две результативные передачи. Команда экс-спартаковца дошла до финала Кубка Бразилии – 2016.
"Газета.ру"
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