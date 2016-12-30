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Уэйн Руни из-за травмы пропустит матч с "Мидлсбро"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни из-за травмы пропустит домашний матч 19-го тура АПЛ с "Мидлсбро", сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью, передает The Sun.

Встреча состоится 31 декабря и начнется в 18.00 мск.

"Газета.ру"
Теги: Руни Манчестер Юнайтед Мидлсбро Моуринью
Сегодня, 18:32
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