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Карлос Эдуардо может перебраться в Турцию

Экс-полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо, ныне выступающий за бразильский "Атлетико Минейро", может стать футболистом турецкого "Карабюкспора", утверждает Fanatik.

В сезоне-2016 29-летний хавбек провел десять матчей в чемпионате Бразилии, отметившись двумя голевыми передачами.

За казанский клуб футболист выступал с 2010-го по 2016 год.

"Газета.ру"
Теги: Эдуардо
Сегодня, 18:51
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