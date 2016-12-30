Карлос Эдуардо может перебраться в Турцию

Экс-полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо, ныне выступающий за бразильский "Атлетико Минейро", может стать футболистом турецкого "Карабюкспора", утверждает Fanatik.В сезоне-2016 29-летний хавбек провел десять матчей в чемпионате Бразилии, отметившись двумя голевыми передачами.За казанский клуб футболист выступал с 2010-го по 2016 год.