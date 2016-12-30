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Одил Ахмедов: у меня были предложения не только из китайской лиги, но и из Европы
Бывший футболист "Краснодара" Одил Ахмедов, который стал игроком клуба "Шанхай СИПГ", не считает переход в чемпионат Китая понижением на профессиональном уровне.
"У меня были предложения не только из китайской лиги, но и из Европы. Однако, взвесив все, я решил принять именно это предложение, так как оно было максимально выгодно для "Краснодара". Я не считаю, что переход в китайский чемпионат - это шаг назад в профессиональном плане, так как сейчас в этом турнире играют ведущие футболисты мира и команды тренируют лучшие тренеры. В частности, я имел разговор с Виллаш-Боашем перед тем, как принять предложение, он описал все, что происходит в команде, описал мою роль в команде, после этого я принял решение.
Мой переход будет хорошим для национальной сборной, поскольку я буду на виду и тренеры будут видеть мою игру.
К сожалению, не успел попрощаться с командой, потому что в начале отпуска я сразу же уехал. Перед подписанием контракта мне позвонил Сергей Галицкий, мы пообщались, пожелали друг другу удачи. Я считаю, что такие люди, как Сергей Николаевич, просто необходимы российскому футболу, он много делает для российского футбола, много о нем думает. Я желаю, чтобы он стал чемпионом России со своей командой, потому что он этого заслужил", - цитирует Ахмедова ТАСС.
"У меня были предложения не только из китайской лиги, но и из Европы. Однако, взвесив все, я решил принять именно это предложение, так как оно было максимально выгодно для "Краснодара". Я не считаю, что переход в китайский чемпионат - это шаг назад в профессиональном плане, так как сейчас в этом турнире играют ведущие футболисты мира и команды тренируют лучшие тренеры. В частности, я имел разговор с Виллаш-Боашем перед тем, как принять предложение, он описал все, что происходит в команде, описал мою роль в команде, после этого я принял решение.
Мой переход будет хорошим для национальной сборной, поскольку я буду на виду и тренеры будут видеть мою игру.
К сожалению, не успел попрощаться с командой, потому что в начале отпуска я сразу же уехал. Перед подписанием контракта мне позвонил Сергей Галицкий, мы пообщались, пожелали друг другу удачи. Я считаю, что такие люди, как Сергей Николаевич, просто необходимы российскому футболу, он много делает для российского футбола, много о нем думает. Я желаю, чтобы он стал чемпионом России со своей командой, потому что он этого заслужил", - цитирует Ахмедова ТАСС.
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