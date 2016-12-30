Яспер Силессен выбыл на две недели из-за травмы

Вратарь "Барселоны" и сборной Нидерландов Яспер Силессен травмировал камбаловидную мышцу бедра левой ноги и не сможет принять участие в ближайших играх команды.По словам врачей, срок его восстановления займет порядка двух недель, сообщает официальный сайт каталонцев.