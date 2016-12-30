Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Яспер Силессен выбыл на две недели из-за травмы

Вратарь "Барселоны" и сборной Нидерландов Яспер Силессен травмировал камбаловидную мышцу бедра левой ноги и не сможет принять участие в ближайших играх команды.

По словам врачей, срок его восстановления займет порядка двух недель, сообщает официальный сайт каталонцев.

"Газета.ру"
Теги: Барселона
Сегодня, 21:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.