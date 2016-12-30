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17:16
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Яспер Силессен выбыл на две недели из-за травмы
Вратарь "Барселоны" и сборной Нидерландов Яспер Силессен травмировал камбаловидную мышцу бедра левой ноги и не сможет принять участие в ближайших играх команды.
По словам врачей, срок его восстановления займет порядка двух недель, сообщает официальный сайт каталонцев.
"Газета.ру"
По словам врачей, срок его восстановления займет порядка двух недель, сообщает официальный сайт каталонцев.
"Газета.ру"
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