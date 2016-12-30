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Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Чезаре Пранделли ушел с поста главного тренера "Валенсии"
Итальянский специалист Чезаре Пранделли сложил с себя полномочия главного тренера испанской "Валенсии", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sport.es.
Руководство команды недовольно результатами, которые демонстрирует "Валенсия" под руководством 59-летнего итальянца. Контракт Пранделли был рассчитан до июня 2018 года. В ближайшее время обязанности специалиста возьмет на себя второй тренер Пако Аестран
Руководство команды недовольно результатами, которые демонстрирует "Валенсия" под руководством 59-летнего итальянца. Контракт Пранделли был рассчитан до июня 2018 года. В ближайшее время обязанности специалиста возьмет на себя второй тренер Пако Аестран
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