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Чезаре Пранделли ушел с поста главного тренера "Валенсии"

Итальянский специалист Чезаре Пранделли сложил с себя полномочия главного тренера испанской "Валенсии", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sport.es.

Руководство команды недовольно результатами, которые демонстрирует "Валенсия" под руководством 59-летнего итальянца. Контракт Пранделли был рассчитан до июня 2018 года. В ближайшее время обязанности специалиста возьмет на себя второй тренер Пако Аестран
Теги: Пранделли Валенсия
Сегодня, 21:28
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№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Гарай наверное очень рад что перешел в Валенсию)))


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Регистрация: 23.05.2007
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