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Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе в 2016 году

Полузащитник английского "Ливерпуля" и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо получил приз Samba d'Or, вручаемый по итогам года лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Участие в опросе принимали болельщики, журналисты и бывшие игроки национальной сборной.

В голосовании Коутиньо опередил нападающего испанской "Барселоны" Неймара и хавбека мадридского "Реала" Каземиро.

"Газета.ру"
Теги: Коутиньо
Сегодня, 20:25
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