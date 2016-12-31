Боян Кркич планирует уйти из "Сток Сити" в январе

Нападающий "Сток Сити" Боян Кркич планирует покинуть команду в ходе предстоящего зимнего трансферного окна, утверждает испанская пресса.Отмечается, что в форварде заинтересован ряд клубов примеры — "Валенсия", "Реал Сосьедад" и "Лас-Пальмас".В текущем чемпионате Англии 26-летний испанец провел лишь девять матчей, в которых забил три гола.