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Боян Кркич планирует уйти из "Сток Сити" в январе

Нападающий "Сток Сити" Боян Кркич планирует покинуть команду в ходе предстоящего зимнего трансферного окна, утверждает испанская пресса.

Отмечается, что в форварде заинтересован ряд клубов примеры — "Валенсия", "Реал Сосьедад" и "Лас-Пальмас".

В текущем чемпионате Англии 26-летний испанец провел лишь девять матчей, в которых забил три гола.

"Газета.ру"
Теги: Сток Сити
Сегодня, 21:41
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