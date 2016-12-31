Антонио Конте: победить в 13 матчах подряд в АПЛ - очень сложно

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал домашнюю победу над "Сток Сити" в матче 19-го тура АПЛ со счетом 4:2, которая стала для лондонцев уже 13-й кряду в чемпионате Англии."Поздравляю своих игроков, победить в 13 матчах подряд в такой лиге очень сложно. "Сток" играл хорошо, они часто навешивали на Крауча и бились за подбор. Мои игроки показали, что могут адаптироваться под различную манеру игры соперника. Они действовали уверенно, с волей к победе. Я восхищен ими", — передает слова специалиста ВВС.