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Жозе Моуринью: футболисты "Манчестер Юнайтед" действовали феноменально в матче с "Мидлсбро"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю победу над "Мидлсбро" в матче 19-го тура АПЛ со счетом 2:1.
"Дьяволы" за десять минут до окончания основного времени поединка уступали в счете, однако ударно провели заключительную десятиминутку и вырвали три очка.
"Мои игроки действовали феноменально сегодня. Нам удалось сделать то, что я очень люблю — «заманить» болельщиков на поле. Последние 15 минут игры прошли в формате 70 тысяч против 11 игроков", — передает слова специалиста ВВС.
"Газета.ру"
"Дьяволы" за десять минут до окончания основного времени поединка уступали в счете, однако ударно провели заключительную десятиминутку и вырвали три очка.
"Мои игроки действовали феноменально сегодня. Нам удалось сделать то, что я очень люблю — «заманить» болельщиков на поле. Последние 15 минут игры прошли в формате 70 тысяч против 11 игроков", — передает слова специалиста ВВС.
"Газета.ру"
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