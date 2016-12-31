Жозе Моуринью: футболисты "Манчестер Юнайтед" действовали феноменально в матче с "Мидлсбро"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю победу над "Мидлсбро" в матче 19-го тура АПЛ со счетом 2:1."Дьяволы" за десять минут до окончания основного времени поединка уступали в счете, однако ударно провели заключительную десятиминутку и вырвали три очка."Мои игроки действовали феноменально сегодня. Нам удалось сделать то, что я очень люблю — «заманить» болельщиков на поле. Последние 15 минут игры прошли в формате 70 тысяч против 11 игроков", — передает слова специалиста ВВС.