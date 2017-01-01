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Антонио Конте: "Челси" должен сконцентрироваться на оставшейся части сезона
Главный тренер "Челси" Антонио Конте после домашней победы над "Сток Сити" в матче 19-го тура АПЛ со счетом 4:2, которая стала для лондонцев уже 13-й кряду в чемпионате Англии, призвал своих футболистов не расслабляться.
"Очки не имеют значения, если ты не выигрываешь титул. Да, сейчас все прекрасно, мы гордимся результатом. Но все же мы должны сконцентрироваться на оставшейся части сезона", - цитирует Конте ВВС.
"Газета.ру"
"Очки не имеют значения, если ты не выигрываешь титул. Да, сейчас все прекрасно, мы гордимся результатом. Но все же мы должны сконцентрироваться на оставшейся части сезона", - цитирует Конте ВВС.
"Газета.ру"
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