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Андреас Самарис хочет перейти в "Зенит"

"Зенит" ищет замену полузащитнику Акселю Витселю, который, по информации итальянских СМИ, готов переехать в Китай на 4-летний контракт с зарплатой € 18 млн в год.

Португальское издание O Jogo утверждает, что первым кандидатом на замену Витселю в списке петербургского клуба значится полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис. Отмечается, что сам греческий футболист приветствует подобное развитие событий. Самарис недоволен нынешним положением в "Бенфике", в составе которой он сыграл в текущем сезоне лишь 12 матчей.

Сообщается, что у Самариса есть возможность продолжить карьеру в Англии, однако сам он отдаёт предпочтение переезду в Россию. 27-летний футболист считает, что английский футбол не подходит его техническим характеристикам.

"Газета.ру"
Теги: Зенит Бенфика
Сегодня, 17:37
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(0)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
конечно, желающие поживиться достоянием существуют...

Адриано уже жирует...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: roodwit (Сегодня, 17:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Признал что деревяга и что в англии чему нечего не светит и хочет в рфпл дурака валять за пару лямов,правильный выбор
Регистрация: 30.12.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:46) #
  • -5
  •  (7)

конечно, желающие поживиться достоянием существуют....
Регистрация: 7.12.2016
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