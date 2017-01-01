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"Бешикташ" может приобрести у киевского "Динамо" Виду за 5,5 млн евро

Киевское "Динамо" готово продать защитника Домагоя Виду "Бешикташу" за 5,5 миллионов евро, пишет Sporx.

"Бешикташ" попытается приобрести 27-летнего защитника за 4,5 млн.

В услугах футболиста заинтересован главный тренер команды Шенол Гюнеш.
Теги: Динамо Киев Бешикташ Трансферы
Сегодня, 19:46
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