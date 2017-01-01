Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"МЮ" может приобрести Гризманна и Сауля

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну и его одноклубнику — хавбеку Саулю Ньигесу, утверждает The Times.

По информации источника, оба футболиста очень нравятся главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью. Также сообщается, что английский клуб планирует понизить сумму отступных, прописанных к контрактах футболистов, общая сумма отступных составляет £145 млн.

На счету испанского хавбека мадридцев в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 13 матчей, один гол и одна результативная передача. Также он отметился голом в шести играх Лиги чемпионов. Французский форвард забил шесть мячей и сделал четыре передачи в 15 играх Ла Лиги, а также забил три гола и отдал два результативных паса в шести играх Лиги чемпионов.

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Манчестер Юнайтед Атлетико
Сегодня, 21:01
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.