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"Ливерпуль" интересуется вратарем "Бенфики"

"Ливерпуль" планирует приобрести в зимнее трансферное окно 20-летнего вратаря "Бенфики" Андре Феррейру. Об этом сообщает португальская газета A Bola.

В сезоне-2016/17 Феррейра выступает за дубль "Бенфики", который играет во втором дивизионе чемпионата Португалии. Он также вызывается в молодежную сборную Португалии.

Рыночная стоимость игрока оценивается в €500 тыс.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Бенфика Трансферы
Сегодня, 21:20
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