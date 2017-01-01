"Ливерпуль" интересуется вратарем "Бенфики"

"Ливерпуль" планирует приобрести в зимнее трансферное окно 20-летнего вратаря "Бенфики" Андре Феррейру. Об этом сообщает португальская газета A Bola.В сезоне-2016/17 Феррейра выступает за дубль "Бенфики", который играет во втором дивизионе чемпионата Португалии. Он также вызывается в молодежную сборную Португалии.Рыночная стоимость игрока оценивается в €500 тыс.