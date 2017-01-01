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Серхио Рамос: "Реал" стремится выиграть все три турнира

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что мадридцы намерены завоевать все трофеи в нынешнем сезоне.

"Мы стремимся выиграть все три турнира, а именно примеру, Лигу чемпионов и Кубок Испании. То же самое касается и других титулов, которые могут встретиться на нашем пути.

Основываясь на этом, мы постараемся играть в хороший футбол, отдавать все силы за эмблему клуба. Так будет проще добиваться успеха", - цитирует Рамоса AS.
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 21:34
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