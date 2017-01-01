Бенито Флоро: Зидан? "Реал" не мог быть командой контратак

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:57
Хосеп Гвардиола: мы проиграли "Ливерпулю" в равной игре (1)
Хосеп Гвардиола: мы проиграли "Ливерпулю" в равной игре (1)
Вчера 23:12
Джейми Каррагер: Жиру забил лучший гол сезона (видео) (6)
Джейми Каррагер: Жиру забил лучший гол сезона (видео) (6)
Вчера 23:07
Тони Кроос напомнил о разгроме Бразилии на ЧМ-2014 (фото) (2)
Тони Кроос напомнил о разгроме Бразилии на ЧМ-2014 (фото) (2)
Вчера 22:31
Хуан Бернат надеется вернуться в сборную Испании
Хуан Бернат надеется вернуться в сборную Испании
Вчера 22:19
Представитель Витселя: Аксель не подписывал соглашений с каким-либо китайским клубом (3)
Представитель Витселя: Аксель не подписывал соглашений с каким-либо китайским клубом (3)
Вчера 21:20
"Ливерпуль" интересуется вратарем "Бенфики"
"Ливерпуль" интересуется вратарем "Бенфики"
Вчера 21:01
"МЮ" может приобрести Гризманна и Сауля
"МЮ" может приобрести Гризманна и Сауля
Вчера 20:51
"Арсенал" одержал победу над "Кристал Пэлас"
"Арсенал" одержал победу над "Кристал Пэлас"
Вчера 20:43
"Краснодар" сделал предложение Ренату Янбаеву (2)
"Краснодар" сделал предложение Ренату Янбаеву (2)
Вчера 20:27
Роман Шишкин не поедет на первый сбор "Локомотива" (5)
Роман Шишкин не поедет на первый сбор "Локомотива" (5)
Вчера 20:23
Герман Ткаченко: Дзагоев никуда не перейдет (15)
Герман Ткаченко: Дзагоев никуда не перейдет (15)
Вчера 20:12
"Терек" отзаявил Садаева и Уциева (4)
"Терек" отзаявил Садаева и Уциева (4)
Вчера 19:30
Аксель Витсель решил продолжить карьеру в Китае? (54)
Аксель Витсель решил продолжить карьеру в Китае? (54)
Вчера 19:16
Валерий Газзаев: если кто-то попадается на допинге – не надо применять санкции к целой сборной (1)
Валерий Газзаев: если кто-то попадается на допинге – не надо применять санкции к целой сборной (1)
Вчера 18:44
Криштиану Роналду отказался переезжать в Китай
Криштиану Роналду отказался переезжать в Китай
Вчера 18:29
"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд"
"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд"
Вчера 17:54
Марко Девич покинул "Рубин" (3)
Марко Девич покинул "Рубин" (3)
Вчера 17:37
Андреас Самарис хочет перейти в "Зенит" (9)
Андреас Самарис хочет перейти в "Зенит" (9)
Вчера 17:30
Гари Линекер: я никогда больше не повторю: в этом году "Лестер" выиграл чемпионат Англии
Гари Линекер: я никогда больше не повторю: в этом году "Лестер" выиграл чемпионат Англии
Вчера 17:11
Юрген Клопп: в матче с "Манчестер Сити" мы не смогли создать большого количества моментов
Юрген Клопп: в матче с "Манчестер Сити" мы не смогли создать большого количества моментов
Вчера 16:30
Помощник Карло Анчелотти возглавит "Суонси"
Помощник Карло Анчелотти возглавит "Суонси"
Вчера 15:53
Герман Ткаченко: между "Ливерпулем" и "Боруссией" Смолов выбрал бы, конечно, Дортмунд (9)
Герман Ткаченко: между "Ливерпулем" и "Боруссией" Смолов выбрал бы, конечно, Дортмунд (9)
Вчера 15:31
Валерий Газзаев: сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку (5)
Валерий Газзаев: сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку (5)
Вчера 13:59
"Трабзонспор" готов улучшить предложение по Ивелину Попову (2)
"Трабзонспор" готов улучшить предложение по Ивелину Попову (2)
Вчера 12:23
Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО) (2)
Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО) (2)
Бенито Флоро: Зидан? "Реал" не мог быть командой контратак
Бывший главный тренер "Реала" Бенито Флоро похвалил наставника мадридского клуба Зинедина Зидана.
"Зидан был замечательным футболистом. Но когда он возглавил "Реал", многие говорили, что его назначили на этот после лишь благодаря его прошлому. Когда же он во время своего официального представления сказал, что игрокам "Реала" нужно усилить прессинг на соперников и улучшить функциональное состояние, то я подумал, что он знает, к чему стремится. "Реал" не мог быть командой контратак. Такая философия не могла быть базовой идеей такой команды. Для болельщиков "Реала" это неприемлемо", - цитирует Флоро Marca.
"Зидан был замечательным футболистом. Но когда он возглавил "Реал", многие говорили, что его назначили на этот после лишь благодаря его прошлому. Когда же он во время своего официального представления сказал, что игрокам "Реала" нужно усилить прессинг на соперников и улучшить функциональное состояние, то я подумал, что он знает, к чему стремится. "Реал" не мог быть командой контратак. Такая философия не могла быть базовой идеей такой команды. Для болельщиков "Реала" это неприемлемо", - цитирует Флоро Marca.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.