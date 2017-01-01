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Бенито Флоро: Зидан? "Реал" не мог быть командой контратак

Бывший главный тренер "Реала" Бенито Флоро похвалил наставника мадридского клуба Зинедина Зидана.

"Зидан был замечательным футболистом. Но когда он возглавил "Реал", многие говорили, что его назначили на этот после лишь благодаря его прошлому. Когда же он во время своего официального представления сказал, что игрокам "Реала" нужно усилить прессинг на соперников и улучшить функциональное состояние, то я подумал, что он знает, к чему стремится. "Реал" не мог быть командой контратак. Такая философия не могла быть базовой идеей такой команды. Для болельщиков "Реала" это неприемлемо", - цитирует Флоро Marca.
Теги: Зидан Реал
Вчера, 22:42
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