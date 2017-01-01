"Суонси" объявит о назначении Клемента перед матчем с "Кристал Пэлас"

"Суонси" объявит о назначении Пола Клемента главным тренером команды перед игрой 20-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" 3 января, сообщает The Telegraph.Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с тренером Бобом Брэдли. "Суонси" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 19 туров, имея в активе 12 очков.По сообщению источника, "Суонси" и Клемент, который на данный момент является помощником главного тренера мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти, уже достигли договоренности.