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Хосеп Гвардиола: мы примем меры по отношению к Фернандиньо
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал прямую красную карточку опорника команды Фернандиньо, которую тот получил в матче 20-го тура АПЛ против "Бернли" за грубый подкат против полузащитника гостей Йоханна Гудмундссона.
"Я счастлив, что мы победили. Даже больше, чем счастлив. С Новым годом! Участвует ли "Сити" в чемпионской гонке? Вчера не участвовал, так почему сегодня мы должны говорить о возвращении в гонку?
Что касается удаления Фернандиньо, то тут мне нечего сказать. Спросите у судьи. Конечно, мы примем меры по отношению к Фернандиньо, он же получил третью красную карточку в шести последних матчах. Но я всегда говорил, что у команды, много владеющей мячом, будет достаточно удалений", — сказал Гвардиола в эфире канала BBC.
"Газета.ру"
"Я счастлив, что мы победили. Даже больше, чем счастлив. С Новым годом! Участвует ли "Сити" в чемпионской гонке? Вчера не участвовал, так почему сегодня мы должны говорить о возвращении в гонку?
Что касается удаления Фернандиньо, то тут мне нечего сказать. Спросите у судьи. Конечно, мы примем меры по отношению к Фернандиньо, он же получил третью красную карточку в шести последних матчах. Но я всегда говорил, что у команды, много владеющей мячом, будет достаточно удалений", — сказал Гвардиола в эфире канала BBC.
"Газета.ру"
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