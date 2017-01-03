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"Реал" может отдать "Ювентусу" Морату взамен на Дибалу
"Реал" рассматривает возможность обмена форварда Альваро Мораты на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, утверждает "Газета.ру" со ссылкой на Calciomercato.
По информации издания, испанский футболист хочет вернуться к «зебрам», в составе которых он выступал на протяжении двух сезонов. Предположительно, Мората связался с кем-то из бывших одноклубников и попросил узнать у руководства, есть ли для него место в клубе.
Ранее появилась информация о том, что "Ювентус" и Дибала достигли согласия в вопросе продления контракта.
По информации издания, испанский футболист хочет вернуться к «зебрам», в составе которых он выступал на протяжении двух сезонов. Предположительно, Мората связался с кем-то из бывших одноклубников и попросил узнать у руководства, есть ли для него место в клубе.
Ранее появилась информация о том, что "Ювентус" и Дибала достигли согласия в вопросе продления контракта.
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