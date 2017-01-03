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Криштиану Роналду не сыграет в матче Кубка Испании с "Севильей"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду не будет принимать участие в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против "Севильи".

Отсутствие 31-летнего португальца в заявке на игру, вероятнее всего, связано с решением тренерского штаба предоставить лидеру команды больше времени для отдыха, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на AS.

Встреча пройдет 4 января на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 23.15 мск. Ответный матч запланирован на 12 января.
Теги: Роналду Севилья Реал
Сегодня, 19:46
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