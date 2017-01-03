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Пол Клемент официально возглавил "Суонси"

Пол Клемент назначен на пост главного тренера "Суонси", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный сайт "лебедей".

Контракт с 44-летним специалистом заключен на два с половиной года. За матчем с "Кристал Пэлас" он будет наблюдать с трибун и дебютирует на тренерском мостике "Суонси" 7 января, когда "лебеди" сыграют с "Халл Сити" в Кубке Англии.

Ранее Клемент занимал должность помощника главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти.
Теги: Суонси
Сегодня, 21:04
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