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Полузащитник "Генка" перейдет в "Лестер"

Полузащитник бельгийского "Генка" Вильфред Ндиди согласовал условия личного контракта, прошел медосмотр и подпишет контракт с "Лестером" до июня 2022 года.

В составе "лис" Ндиди будет выступать под 25-м номером, сообщает официальный сайт англичан.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера футболиста может достигнуть £14 млн.

"Газета.ру"
Теги: Генк Лестер Трансферы
Вчера, 21:44
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