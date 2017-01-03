Полузащитник "Генка" перейдет в "Лестер"

Полузащитник бельгийского "Генка" Вильфред Ндиди согласовал условия личного контракта, прошел медосмотр и подпишет контракт с "Лестером" до июня 2022 года.В составе "лис" Ндиди будет выступать под 25-м номером, сообщает официальный сайт англичан.Ранее появилась информация, что сумма трансфера футболиста может достигнуть £14 млн.