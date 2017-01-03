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"Наполи" объявил о переходе Паволетти

"Наполи" объявил о трансфере из "Дженоа" форварда Леонардо Паволетти.

За неаполитанскую команду итальянский футболист будет играть под номером "32", информирует официальный сайт "партенопейцев".

Предполагаемая сумма перехода составляет €15 млн плюс бонусы.

В сезоне-2016/17 Паволетти провел за "Дженоа" девять матчей, в которых забил три мяча. В предыдущем сезоне нападающий забил 14 раз и был признан лучшим бомбардиром чемпионата среди итальянцев.
Теги: Наполи Трансферы Дженоа
Вчера, 23:15
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