В Нигерии считают, что на африканского форварда "Уотфорда" наложили проклятье

В Нигерии нашли объяснение слабому выступлению нападающего "Уотфорда" Исаака Саксесса, который летом прошлого года был куплен у "Гранады" за рекордную сумму.В нынешнем сезоне нигериец принял участие в 8 матчах АПЛ и забил 1 гол. Портал African Football пишет, что на 20-летнего форварда было наложено проклятье."В Африке есть люди, которые завидуют успеху других. Местный шаман наложил на Исаака проклятье", - говорится в сообщении.В нынешнем сезоне АПЛ Исаак Саксесс дважды получал травму, одна из которых пришлась на конец 2016 года. Врачи диагностировали у нигерийца повреждение подколенного сухожилия.