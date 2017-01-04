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В Нигерии считают, что на африканского форварда "Уотфорда" наложили проклятье

В Нигерии нашли объяснение слабому выступлению нападающего "Уотфорда" Исаака Саксесса, который летом прошлого года был куплен у "Гранады" за рекордную сумму.

В нынешнем сезоне нигериец принял участие в 8 матчах АПЛ и забил 1 гол. Портал African Football пишет, что на 20-летнего форварда было наложено проклятье.

"В Африке есть люди, которые завидуют успеху других. Местный шаман наложил на Исаака проклятье", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне АПЛ Исаак Саксесс дважды получал травму, одна из которых пришлась на конец 2016 года. Врачи диагностировали у нигерийца повреждение подколенного сухожилия.

Чемпионат
Сегодня, 10:20
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№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Интересно, что и куда наложили Кокорину smile


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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