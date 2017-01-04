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Арсен Венгер: подпишешься и на 3:3, если по ходу игры уступаешь со счетом 0:3
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал противостояние с "Борнмутом" (3:3) в рамках английской премьер-лиги.
"В перерыве некоторые футболисты испытывали проблемы. Во втором тайме я очень рано внес изменения. Думаю, футболисты отказались проигрывать матч. Команда несгибаема, и они вновь это показали. Если говорить об амбициях "Арсенала", то мы потеряли два очка. Нужно лучше провести другие матчи и надеяться, что конкуренты, которые приедут в Борнмут, также испытают проблемы.
Соперник играл очень хорошо. Результат получился не таким, какого мы желали перед матчем. Но подпишешься и на 3:3, если по ходу игры уступаешь со счетом 0:3. В то же время мне показалось, что в некоторых ситуациях нам не повезло.
Надо отдать должное "Борнмуту", они заслужили. Но я полагаю, что преимущество соперника слишком велико, когда "Арсенал" выходит против команды, у которой было больше трех с половиной дней на восстановление. Мы играли вечером воскресенья. Это слишком большой гандикап", – сказал французский тренер.
Sports.ru
"В перерыве некоторые футболисты испытывали проблемы. Во втором тайме я очень рано внес изменения. Думаю, футболисты отказались проигрывать матч. Команда несгибаема, и они вновь это показали. Если говорить об амбициях "Арсенала", то мы потеряли два очка. Нужно лучше провести другие матчи и надеяться, что конкуренты, которые приедут в Борнмут, также испытают проблемы.
Соперник играл очень хорошо. Результат получился не таким, какого мы желали перед матчем. Но подпишешься и на 3:3, если по ходу игры уступаешь со счетом 0:3. В то же время мне показалось, что в некоторых ситуациях нам не повезло.
Надо отдать должное "Борнмуту", они заслужили. Но я полагаю, что преимущество соперника слишком велико, когда "Арсенал" выходит против команды, у которой было больше трех с половиной дней на восстановление. Мы играли вечером воскресенья. Это слишком большой гандикап", – сказал французский тренер.
Sports.ru
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