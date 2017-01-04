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Месут Озил уже неделю находится в постельном режиме

Хавбек "Арсенала" Месут Озил из-за болезни провел уже неделю в постельном режиме.

"Я с неделю не видел Озила. Поэтому решение не включать его в состав далось легко.

Месут по-прежнему в постельном режиме. Он не может играть и, думаю, не будет готов к следующему матчу, поскольку ничего не делал уже неделю", – сказал тренер Арсен Венгер перед встречей с "Борнмутом" (3:3).

Следующий матч "Арсенал" проведет в субботу против "Престона" в Кубке Англии.

Sports.ru
Теги: Озил Арсенал
Сегодня, 12:42
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