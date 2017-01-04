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Четыре болельщика "Челси" получили условные сроки за проявление расизма

Четыре болельщика "Челси" получили условные сроки за расистское поведение в парижском метро, было сообщено в эфире телеканала BBC.

Инцидент произошел в феврале 2015 года после матча Лиги чемпионов между "Челси" и французским "ПСЖ". Фанаты английской команды в парижском метро скандировали расистские кричалки в адрес темнокожего пассажира.

В итоге болельщики получили по одному году условно. Также они должны выплатить пострадавшему €10 тыс. за моральный ущерб.

Газета.ru
Теги: Челси
Сегодня, 15:49
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