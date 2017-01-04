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В Португалии судья удалил игрока за случайное столкновение с ним
Судья матча Кубка лиги Португалии между "Порту" и "Морейренсе" удалил полузащитника "Порту" Данилу после того, как случайно столкнулся с ним.
Инцидент произошел на 80-й минуте матча. Арбитр встречи Луиш Годинью бежал спиной вперед и случайно наткнулся на Данилу. Судья сразу после этого показал ему желтую карточку, которая стала для игрока второй в матче. На 85-й минуте арбитр удалил еще одного футболиста "Порту" Ясина Браими. Игра закончилась победой "Морейренше" со счетом 1:0.
Инцидент произошел на 80-й минуте матча. Арбитр встречи Луиш Годинью бежал спиной вперед и случайно наткнулся на Данилу. Судья сразу после этого показал ему желтую карточку, которая стала для игрока второй в матче. На 85-й минуте арбитр удалил еще одного футболиста "Порту" Ясина Браими. Игра закончилась победой "Морейренше" со счетом 1:0.
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