Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:23
Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать (4)
Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать (4)
15:46
Врач ЦСКА: Еременко несколько раз в этом году проходил допинг–контроль и всегда был "чист" (1)
Врач ЦСКА: Еременко несколько раз в этом году проходил допинг–контроль и всегда был "чист" (1)
12:59
Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (13)
Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (13)
Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на четыре матча полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо, который был удален в игре чемпионата страны против "Бернли", сообщает ВВС.
Матч 20-го тура чемпионата Англии завершился победой "Сити" со счетом 2:1.
FA отклонила апелляцию бразильца и дисквалифицировала его на четыре матча, поскольку это его второе удаление по ходу сезона.
"Газета.ру"
Матч 20-го тура чемпионата Англии завершился победой "Сити" со счетом 2:1.
FA отклонила апелляцию бразильца и дисквалифицировала его на четыре матча, поскольку это его второе удаление по ходу сезона.
"Газета.ру"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.