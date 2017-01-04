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Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на четыре матча полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо, который был удален в игре чемпионата страны против "Бернли", сообщает ВВС.

Матч 20-го тура чемпионата Англии завершился победой "Сити" со счетом 2:1.

FA отклонила апелляцию бразильца и дисквалифицировала его на четыре матча, поскольку это его второе удаление по ходу сезона.

"Газета.ру"
Теги: Фернандиньо Манчестер Сити Бернли
Сегодня, 21:35
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№1 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 21:48) #
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