Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на четыре матча полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо, который был удален в игре чемпионата страны против "Бернли", сообщает ВВС.Матч 20-го тура чемпионата Англии завершился победой "Сити" со счетом 2:1.FA отклонила апелляцию бразильца и дисквалифицировала его на четыре матча, поскольку это его второе удаление по ходу сезона.