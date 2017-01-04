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FIFpro рекомендовала футболистам не переходить в сербские клубы

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в своем официальном заявлении порекомендовала футболистам не выбирать для продолжения карьеры клубы из чемпионатов Сербии.

"FIFPro советует профессиональным футболистам не подписывать контракты с клубами из Сербии в зимнее трансферное окно в связи с ухудшением условий труда в этой стране. Наше недавнее исследование за 2016 год показало, что 68% игроков не получают зарплату вовремя, а на 89% футболистов было оказано давление во время трансферов.

Сербская футбольная ассоциация уволила ключевых судей, которые решали споры между командами и игроками, уменьшив тем самым шансы футболистов на справедливое решение. Ассоциация увеличила пошлины для игроков, которые желают открыть дисциплинарное дело против клубов, а также распорядилась, чтобы все старые дела были пересмотрены по новым правилам", — гласит заявление на официальном сайте организации.

"Газета.ру"
Вчера, 23:16
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(2)
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 00:18) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: tiki
мне кажется это не очень тактично...то есть в условной албании или гибралтаре играть положено, а вот в Сербии как-то не очень?
а у нас так вообще что не сезон, так лотерея - какой клуб обанкротится
странная тема, если честно

А что тут странного? Стоит слово сказать вразрез мнению так тебя тут же зачмырят. Что в политике, что в спорте.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
мне кажется это не очень тактично...то есть в условной албании или гибралтаре играть положено, а вот в Сербии как-то не очень?
а у нас так вообще что не сезон, так лотерея - какой клуб обанкротится
странная тема, если честно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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