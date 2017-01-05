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"Боруссия": "Шанхай Теллэйс" не предлагал нам 150 миллионов евро за Обамеянга

Пресс-атташе дортмундской "Боруссии" Саша Флигге опроверг информацию о том, что китайский клуб "Шанхай Теллэйс" предложил за форварда Пьер-Эмерика Обамеянга 150 миллионов евро, а самому игроку – оклад в размере 41 миллиона.

"Дортмундская "Боруссия" не получала соответствующего предложения, а гипотетическими вещами мы не занимаемся", – сказал Флигге.

Sports.ru
Теги: Боруссия Д Обамеянг
Сегодня, 10:07
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