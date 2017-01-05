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"ПСЖ" заинтересован в приобретении Алексиса Санчеса

Форвард английского "Арсенала" Алексис Санчес может продолжить карьеру в "ПСЖ", утверждает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что 28-летнего чилийца хочет видеть в своей команде сам наставник парижан Унаи Эмери.

Контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает в 2018 году. В текущем розыгрыше АПЛ футболист отличился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 20 матчах.

"Газета.ру"
Теги: Санчес ПСЖ Арсенал Трансферы
Сегодня, 17:19
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