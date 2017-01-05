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"Реал" может удвоить заработную плату Зидана

Президент испанского "Реала" Флорентино Перес планирует вдвое увеличить заработную плату главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает Sport.fr.

По информации издания, вместо нынешних €4,25 млн по новому контракту 44-летний французский специалист будет получать €8 млн ежегодно. Срок действия соглашения Зидана с "Реалом", который истекает летом 2018 года, будет продлен на один или два года.

Зидан стал главным тренером "Реала" в начале 2016 года и привел команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 20:19
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№1 Написал: Don Kaver (Сегодня, 20:30) #
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