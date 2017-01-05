Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Криштиану Роналду, Иньеста, Месси и Гризманн попали в команду года УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список игроков команды 2016 года, состав которой определялся в голосовании среди болельщиков.

Наибольшее представительство в символической сборной у "Реала": Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Криштиану Роналду, который вошел в состав команды года в рекордный 11-й раз. Это на три больше, чем у его ближайшего преследователя — Лионеля Месси из "Барселоны".

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).

Защитники: Серхио Рамос («Реал», Испания), Херард Пике («Барселона», Испания), Жером Боатенг («Бавария», Германия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия).

Полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

"Газета.ру"
Теги: Роналду Иньеста Месси Гризманн Модрич Рамос Кроос
Сегодня, 20:23
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Don Kaver (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (0)

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in
Регистрация: 5.01.2017
№1 Написал: login kinogreen.ru (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
всех в спартак!


--------------------
kinogreen.ru - онлайн кинотеатр
Регистрация: 11.05.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.