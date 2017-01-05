Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:46
Дэвид Бекхэм поругался с представителем "Формулы-1" из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах (3)
Дэвид Бекхэм поругался с представителем "Формулы-1" из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах (3)
Криштиану Роналду, Иньеста, Месси и Гризманн попали в команду года УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список игроков команды 2016 года, состав которой определялся в голосовании среди болельщиков.
Наибольшее представительство в символической сборной у "Реала": Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Криштиану Роналду, который вошел в состав команды года в рекордный 11-й раз. Это на три больше, чем у его ближайшего преследователя — Лионеля Месси из "Барселоны".
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).
Защитники: Серхио Рамос («Реал», Испания), Херард Пике («Барселона», Испания), Жером Боатенг («Бавария», Германия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия).
Полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).
"Газета.ру"
Наибольшее представительство в символической сборной у "Реала": Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Криштиану Роналду, который вошел в состав команды года в рекордный 11-й раз. Это на три больше, чем у его ближайшего преследователя — Лионеля Месси из "Барселоны".
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия).
Защитники: Серхио Рамос («Реал», Испания), Херард Пике («Барселона», Испания), Жером Боатенг («Бавария», Германия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия).
Полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Реал», Португалия), Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).
"Газета.ру"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.