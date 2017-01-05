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"Шапекоэнсе" 21 января сыграет первый матч после авиакатастрофы

Бразильский клуб "Шапекоэнсе", потерявший бóльшую часть игроков в авиакатастрофе в ноябре, через две недели проведет первый матч после трагедии.

21 января "Шапекоэнсе" в товарищеском матче встретится с чемпионом страны "Палмейрасом". Игра пройдет на домашнем стадионе "Шапекоэнсе" "Арена Конда", сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось, что "Шапекоэнсе" планирует подписать 20 футболистов, чтобы восстановить состав команды после авиакатастрофы, в которой погибли 19 игроков и членов тренерского штаба

Самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка.

"Газета.ру"
Вчера, 22:46
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