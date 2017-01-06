К Дарио Срне имеется интерес от клубов из Китая и Катара

Капитаном донецкого "Шахтёра" Дарио Срной интересуются клубы из Китая и Катара, утверждает Mundo Deportivo. Хорват может пополнить состав одной из местных команд летом, когда истечёт его контракт с "горняками".На данный момент Срна продолжает раздумывать над предложением "Барселоны", которое уступает в финансовом плане условиям в "Шахтёре". Ранее сообщалось, что сине-гранатовые собираются использовать деньги от продажи Алейкса Видаля, чтобы улучшить предложение защитнику донецкого клуба.