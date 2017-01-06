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Александр Григорян: меня не интересует, как Шалимов оказался в "Краснодаре", но - задевает (28)
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Агент: "Спартак" действительно следит за Ндоки
Агент: "Спартак" действительно следит за Ндоки
Мемфис Депай может остаться в "Манчестер Юнайтед" до лета
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай может остаться в английском клубе, несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе, передает The Telegpaph.
"Красные" требуют за 22-летнего голландца £ 20 млн, при этом зарплата самого игрока £ 90 тыс. в неделю, что отпугивает потенциальных покупателей.
Если ни один из кубов не согласится заплатить такую сумму, то Депай останется в "МЮ" как минимум до летнего трансферного окна. Ранее в СМИ сообщалось, что сам игрок попросил наставника команды Жозе Моуринью отпустить его в другой клуб.
Чемпионат
"Красные" требуют за 22-летнего голландца £ 20 млн, при этом зарплата самого игрока £ 90 тыс. в неделю, что отпугивает потенциальных покупателей.
Если ни один из кубов не согласится заплатить такую сумму, то Депай останется в "МЮ" как минимум до летнего трансферного окна. Ранее в СМИ сообщалось, что сам игрок попросил наставника команды Жозе Моуринью отпустить его в другой клуб.
Чемпионат
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