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Мемфис Депай может остаться в "Манчестер Юнайтед" до лета

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай может остаться в английском клубе, несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе, передает The Telegpaph.

"Красные" требуют за 22-летнего голландца £ 20 млн, при этом зарплата самого игрока £ 90 тыс. в неделю, что отпугивает потенциальных покупателей.

Если ни один из кубов не согласится заплатить такую сумму, то Депай останется в "МЮ" как минимум до летнего трансферного окна. Ранее в СМИ сообщалось, что сам игрок попросил наставника команды Жозе Моуринью отпустить его в другой клуб.

Чемпионат
Теги: Депай Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:24
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