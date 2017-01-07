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Тайсон: я намерен отработать контракт с "Шахтером" до конца

Полузащитник "Шахтера" Тайсон заявил, что планирует отработать контракт с клубом до конца.

"Агент спрашивал меня, хочу ли я вернуться в "Интернасьонал". Я ответил ему, что хочу, и даже встречался с руководством клуба. Но покинуть "Шахтер" сейчас очень сложно. У меня остался еще один год контракта с горняками. Это значит, что летом я смогу подписать предварительный контракт с другим клубом.

Я намерен отработать соглашение с "Шахтером" до конца. Тем более, что тренер на меня очень рассчитывает", – цитирует Тайсона "Sports.ru" со ссылкой на Globo Esporte.
Теги: Тайсон Шахтер
Сегодня, 00:38
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№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 01:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
КАкой Интернасиональ? Летом в Зенит.
Регистрация: 15.06.2016
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