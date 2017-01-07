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Никола Калинич пересмотрел предложение от китайского клуба, когда ему предложили увеличить зарплату в 10 раз

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич близок к переходу в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В случае перехода он получит солидное увеличение зарплаты.

В китайском клубе Калиничу предлагают зарплату в 12 миллионов евро в год. В своем нынешнем клубе он зарабатывает 1,2 миллиона евро в год. Таким образом, его зарплата может увеличиться в десять раз.

Сам форвард сначала скептически отреагировал на предложение из Китая, но предлагаемая зарплата заставила его пересмотреть свое мнение. В текущем сезоне 29-летний Никола Калинич провел 24 матча за "Фиорентину" и забил 12 мячей при трех голевых передачах.

Ранее сообщалось, что клубы уже договорились о трансфере 29-летнего хорвата, за форварда итальянцы получат €45 млн.

Советский спорт
Теги: Фиорентина
Сегодня, 03:16
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