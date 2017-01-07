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Клаудио Раньери: Муса стал лучше понимать английский футбол
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после победы над "Эвертоном" (2:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии отдал должное нападающему команды Ахмеду Мусе, который в минувшей игре оформил дубль.
"Мы показали хороший футбол в матче с сильной командой, да еще и на чужом поле. Я очень доволен. Мне понравилось, как команда отреагировала на пропущенный мяч.
Муса был блистателен. Я наблюдал за ним в последнее время и думаю, что он стал лучше понимать английский футбол", — цитирует Раньери пресс-служба "Лестера".
"Газета.ру"
"Мы показали хороший футбол в матче с сильной командой, да еще и на чужом поле. Я очень доволен. Мне понравилось, как команда отреагировала на пропущенный мяч.
Муса был блистателен. Я наблюдал за ним в последнее время и думаю, что он стал лучше понимать английский футбол", — цитирует Раньери пресс-служба "Лестера".
"Газета.ру"
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