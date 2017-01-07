Клаудио Раньери: Муса стал лучше понимать английский футбол

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после победы над "Эвертоном" (2:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии отдал должное нападающему команды Ахмеду Мусе, который в минувшей игре оформил дубль."Мы показали хороший футбол в матче с сильной командой, да еще и на чужом поле. Я очень доволен. Мне понравилось, как команда отреагировала на пропущенный мяч.Муса был блистателен. Я наблюдал за ним в последнее время и думаю, что он стал лучше понимать английский футбол", — цитирует Раньери пресс-служба "Лестера".