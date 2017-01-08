Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Пол Гаскойн получил перелом черепа в результате драки в отеле

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн получил перелом черепа после потасовки в лондонском отеле, пишет Mirror.

Инцидент произошел в конце декабря. Заселившийся в отель "Эйс" Гаскойн, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, приставал к женщинам и выкрикивал расистские лозунги. Один из посетителей отеля вступил с 49-летним бывшим футболистом в перепалку, которая переросла в потасовку, в ходе которой Гаскойн был сброшен с лестницы. Врачи наложили Гаскойну 11 швов.
Сегодня, 17:22
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ,fjkdgyuk
Художника всякий может обидеть

Гаскойн продолжает себя ненавидеть?


--------------------
D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: ,fjkdgyuk (Сегодня, 17:41) #
  • +2
  •  (2)

Художника всякий может обидеть
Регистрация: 8.01.2017
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.