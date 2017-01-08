Пол Гаскойн получил перелом черепа в результате драки в отеле

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн получил перелом черепа после потасовки в лондонском отеле, пишет Mirror.



Инцидент произошел в конце декабря. Заселившийся в отель "Эйс" Гаскойн, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, приставал к женщинам и выкрикивал расистские лозунги. Один из посетителей отеля вступил с 49-летним бывшим футболистом в перепалку, которая переросла в потасовку, в ходе которой Гаскойн был сброшен с лестницы. Врачи наложили Гаскойну 11 швов.