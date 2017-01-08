"Ливерпуль" выставил на матч Кубка Англии самый молодой состав в истории клуба

Стартовый состав "Ливерпуля" на домашний матч 1/32 финала Кубка Англии с клубом "Плимут Аргайл" стал самым молодым за всю историю клуба. Средний возраст состава — 21 год и 296 дней.Кариус, Морено, Д. Гомес, Стюарт, Арнольд, Лейва, Джан, Эжариа, Ожо, Ориги, Вудберн.