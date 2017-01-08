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Борис Игнатьев: думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть Смолова в составе своей команды
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Патрик Эвра хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"
Защитник итальянского "Ювентуса" Патрис Эвра хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.ру" France football.
35-летний защитник ждет более предметного предложения от английского клуба, который проявляет интерес к своему бывшему капитану.
Французский защитник выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2006–2014 годах. В составе английского клуба футболист становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.
35-летний защитник ждет более предметного предложения от английского клуба, который проявляет интерес к своему бывшему капитану.
Французский защитник выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2006–2014 годах. В составе английского клуба футболист становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.
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