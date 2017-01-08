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Жорже Мендеш ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Хамеса
Агент полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса Жорже Мендеш ведет переговоры с руководством "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror.
25-летний колумбийский футболист хотел бы сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Интерес к Родригесу также проявляют "Челси" и "ПСЖ". Ранее сам Хамес сообщил, что хочет остаться в «Реале».
По итогам 16 туров Примеры Родригес принял участие в восьми матчах, выйдя на поле в основном составе в четырех из них, и стал автором одного гола и двух голевых передач.
"Газета.ру"
25-летний колумбийский футболист хотел бы сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Интерес к Родригесу также проявляют "Челси" и "ПСЖ". Ранее сам Хамес сообщил, что хочет остаться в «Реале».
По итогам 16 туров Примеры Родригес принял участие в восьми матчах, выйдя на поле в основном составе в четырех из них, и стал автором одного гола и двух голевых передач.
"Газета.ру"
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