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Жорже Мендеш ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Хамеса

Агент полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса Жорже Мендеш ведет переговоры с руководством "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror.

25-летний колумбийский футболист хотел бы сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Интерес к Родригесу также проявляют "Челси" и "ПСЖ". Ранее сам Хамес сообщил, что хочет остаться в «Реале».

По итогам 16 туров Примеры Родригес принял участие в восьми матчах, выйдя на поле в основном составе в четырех из них, и стал автором одного гола и двух голевых передач.

"Газета.ру"
Теги: Родригес Реал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:26
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