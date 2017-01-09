У вратаря "Дженоа" Маттиа Перина - разрыв крестообразной связки колена

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба клуба.В матче 19-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (0:1) Перин на четвертой минуте, отбив удар нападающего гостей Эдина Джеко, неудачно приземлился на колено. Затем несколько минут отыграл и был заменен на Эудженио Ламанну на девятой минуте.