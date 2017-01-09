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Защитник "Фенербахче" может перебраться в "Челси"
Защитник турецкого "Фенербахче" и сборной Дании Симон Кьяер может продолжить карьеру в английском "Челси", который готов приобрести 27-летнего футболиста за €18 млн во время зимнего трансферного окна, информирует Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что на переходе футболиста настаивает главный тренер «пенсионеров» Антонио Конте, который считает Кьяера игроком, подходящим для схемы 3-4-3.
В текущем сезоне защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Турции и отметился в них одним забитым мячом.
"Газета.ру"
Отмечается, что на переходе футболиста настаивает главный тренер «пенсионеров» Антонио Конте, который считает Кьяера игроком, подходящим для схемы 3-4-3.
В текущем сезоне защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Турции и отметился в них одним забитым мячом.
"Газета.ру"
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