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Зинедин Зидан стал лучшим французским тренером 2016 года по версии France Football
Глава мадридского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером 2016 года по версии журнала France Football.
"У меня есть невероятная возможность, шанс заниматься тем, что я люблю. Я занимался этим в качестве игрока и теперь занимаюсь в качестве тренера. Даже при условии, что это сумасшедшее ремесло. Я веду интенсивную жизнь, потому что знаю, что в один прекрасный день все закончится. Это работа тренера. Но я не думаю об этом времени. Я думаю о сегодняшнем дне и наслаждаюсь им", — приводит слова Зидана France Football.
Зидан стал главным тренером "Реала" в январе 2016 года. Под покровительством 44-летнего специалиста мадридцы провели 55 матчей, проиграв лишь в двух из них. В 2016 году Зидан вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
"Газета.ру"
"У меня есть невероятная возможность, шанс заниматься тем, что я люблю. Я занимался этим в качестве игрока и теперь занимаюсь в качестве тренера. Даже при условии, что это сумасшедшее ремесло. Я веду интенсивную жизнь, потому что знаю, что в один прекрасный день все закончится. Это работа тренера. Но я не думаю об этом времени. Я думаю о сегодняшнем дне и наслаждаюсь им", — приводит слова Зидана France Football.
Зидан стал главным тренером "Реала" в январе 2016 года. Под покровительством 44-летнего специалиста мадридцы провели 55 матчей, проиграв лишь в двух из них. В 2016 году Зидан вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
"Газета.ру"
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